Нейросети оживили сцену из фильма 2010 года: почему все вдруг слушают трек из «Трех метров над уровнем неба»

Испанский трек La Tormenta de Arena, принадлежащий группе Dorian, переживает новую волну популярности. По социальным сетям он разошелся благодаря тренду, который отсылает к фильму «Три метра над уровнем неба». Любопытно, что композиция появилась на свет за 17 лет до этого всплеска, сообщил tagilcity.ru.

Как все начиналось

Название La Tormenta de Arena переводится как «Песчаная буря». Трек вошел в третий альбом Dorian — La Ciudad Subterránea, увидевший свет в 2009 году. К тому времени коллектив уже успел занять свое место на испанской независимой сцене, где экспериментировал на стыке электроники, рока и попа. Постепенно именно эта песня выбилась в число самых узнаваемых у Dorian.

Роль кино

Переломным моментом стало появление картины. В 2010 году состоялась премьера испанского фильма «Три метра над уровнем неба», где главные роли исполнили Марио Касас и Мария Вальверде. Композиция Dorian зазвучала в одном из ключевых эпизодов — в ночном клубе, где Баби танцует в толпе, а Аче следит за ней сверху.

Смысл, который не лежит на поверхности

История создания La Tormenta de Arena оказалась не самой очевидной. Гили признавался, что сочинил ее в непростой период собственной жизни. В тексте — отношения двоих, где переплелись любовь, зависимость и токсичное общение.

Что касается музыки, Dorian сознательно выстроили ее на контрасте: сумрачные куплеты уступают место светлому, почти эйфорическому припеву. Отсюда и двойственное ощущение — тревога соседствует с желанием двигаться.

Dorian — не про одну песню

Было бы ошибкой считать, что Dorian существуют только благодаря «Трем метрам над уровнем неба». Коллективу около 25 лет, и он входит в число заметных испанских инди-групп. В его активе, помимо La Tormenta de Arena, такие вещи, как Cualquier otra parte, Los amigos que perdí, Verte amanecer, Hasta que caiga el sol и Duele.

Сами музыканты, кстати, называют La Tormenta de Arena неожиданным хитом. В интервью они признавались: именно эта песня принесла им особенно много слушателей в Испании и Латинской Америке. Так что сводить Dorian к одному треку точно не стоит. Но за пределами испаноязычной сцены их знают прежде всего по этой композиции.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина ]

Чем занимается группа сегодня

После успеха фильма Dorian никуда не пропали. Они по-прежнему выступают, записывают новый материал и гастролируют. В 2026 году о них вновь заговорили в Испании: группа отмечает четверть века и продолжает активно работать. Так что точка в этой истории не была поставлена в 2010-м.

Почему песня вернулась именно теперь

Осенью 2026 года в соцсетях набрал обороты тренд, в основе которого — та самая клубная сцена из «Трех метров над уровнем неба». Нейросети дают возможность воспроизвести знаменитый эпизод с другими персонажами: пользователи подставляют собственные фото и монтируют видео так, будто оказались на месте Аче и Баби. И почти всегда в таких роликах звучит Dorian. Согласно публикациям о тренде, аудиодорожка La Tormenta de Arena задействована уже в десятках тысяч видео.

Цепочка длиной в 17 лет

2009 год — песня выходит в свет;

2010 год — ее подхватывает кино;

2026 год — соцсети и нейросети открывают ее новому поколению.

Вполне возможно, кто-то сейчас впервые слышит La Tormenta de Arena через соцсети или короткие клипы — и даже не догадывается, что композиции уже 17 лет. А для тех, кто смотрел «Три метра над уровнем неба» в юности, первые аккорды срабатывают как машина времени: включается песня — и ты снова в том клубе, рядом с Аче и Баби.

Ранее сообщалось, что Буланова и Семенович помирились после разногласий из-за песни.