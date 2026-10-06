В Красногорске проверили ход капремонта кровли в МКД на Железнодорожной

ЖКХ

Фото: [пресс-служба администрации городского округа Красногорск]

Первый замглавы городского округа Красногорск Наталья Тимошина провела обход территории и оценила ход капитального ремонта кровли дома по адресу ул. Железнодорожная, д. 25А. Работы жители просили провести еще в прошлом году из‑за регулярных протечек.

На текущий момент готовность объекта составляет 55%. Подрядчик уже завершил ряд ключевых этапов: выполнил утепление, провел герметизацию стыков и швов, сделал стяжку, а также установил капельники. Следующим шагом станет устройство финишного покрытия. По планам, капитальный ремонт должны завершить до конца октября.

В ходе встречи с жителями обсудили и другие актуальные вопросы по дому — в частности, замену ламп в местах общего пользования на энергосберегающие и мероприятия по подготовке здания к зимнему периоду. Все поступившие замечания зафиксированы, к их отработке подключится управляющая компания.

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Красногорск

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