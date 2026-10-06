На 11 региональных дорогах Подмосковья провели ремонт ограждений

Сотрудники Мосавтодора выявили неисправные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения, а также полусферы вдоль региональных автодорог в ряде округов и оперативно восстановили объекты на 11 региональных дорогах Московской области. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы провели на улицах Быковской и Симферопольской в Подольске, на Советской улице в городе Куровское в Орехово-Зуеве, в микрорайоне Зенино ЖК «Самолет» на улице Вертолетной в Люберцах. Кроме того, ремонт прошел в Долгопрудном на проспекте Ракетостроителей, в Коломне на проспекте Кирова, в Ленинском округе в поселке Развилка на Проектируемом проезде № 5539; в Домодедове — на 47-м и 70-м км Каширского шоссе. В Котельниках ограждения восстановили на Дзержинском шоссе, в Солнечногорске — на Пятницком шоссе между деревнями Соколово и Лыткино, в Сергиевом Посаде — на Старом Ярославском шоссе, вблизи деревни Высоково.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.