Мигалки, сирена и запрещенный поворот: скорая попала в ДТП во Владивостоке

Во Владивостоке произошло ДТП с участием иномарки и кареты скорой помощи. Авария случилась напротив «Клевер Хауса», сообщил vostokmedia.com.

По данным издания, экипаж медиков, предварительно, ехал на вызов. Автомобиль двигался со включенными спецсигналами — мигалками и звуковой сиреной. Однако водитель иномарки не успел уступить дорогу и протаранил медиков.

Очевидцы подтвердили: инцидент произошел прямо напротив ТЦ «Клевер Хаус». По словам свидетелей, бригада явно спешила, но водитель иномарки не смог вовремя среагировать на стремительно приближающийся спецтранспорт.

Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, скорая ехала с большой спешкой, игнорируя ограничения: на перекрестке в этот момент движение «прямо» было запрещено. Lexus, следовавший со стороны Алеутской, не смог экстренно остановиться и совершил жесткий удар в бок кареты скорой помощи.

По данным издания, в настоящее время движение по Алеутской сильно затруднено. Собирается большая пробка, которая может увеличиться из-за часа пик.

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