Экономист Холод считает, что повышение ставки Банка России не поможет гражданам разбогатеть на вкладах

Финансовый регулятор повысил ключевую ставку до 15% в связи с усилившимся инфляционным давлением. По словам экономиста Леонида Холода, повышение ключевой ставки Банком России не имеет прямого отношения к жизни обычных граждан страны. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что, несмотря на то что при таких условиях растут ставки вкладов, при желании его открыть следует внимательно изучить условия договора. Так, если вклад предполагает депозитную ставку, сообразную сегодняшней высокой ставке рефинансирования, которая останется неизменной при понижении ставки рефинансирования, то такой вклад вполне выгоден.

По мнению эксперта, нужно понимать, что повышенная ставка финансового регулятора маловероятно продержится долгое время, поскольку это уже отработало свою задачу – рубль укрепился.

Он подчеркнул, что при этом повышенная ставка Центробанка, как правило, не касается обычного потребителя напрямую, а затрагивает только опосредованно, вроде повышения ставок по ипотечным кредитам.