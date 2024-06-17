Экономист Игорь Костиков назвал последствия санкций против Мосбиржи и инфляции

Прошедшая неделя запомнилась сразу рядом ярких событий в сфере экономики: Московская биржа попала под американские санкции и объявила о прекращении торгов в долларах и евро, а также в Банке России заявили, что не исключают вероятности в следующем месяце поднятия регулятором ключевой ставки. Экономист Игорь Костиков рассказал, каким образом это может сказаться на жителях и экономике нашей страны. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

По его словам, согласно данным Росстата, по итогам месяца инфляция увеличилась на 0,74%, поэтому если темпы инфляции по итогам июня не пойдут на спад, Центробанку РФ придется отреагировать повышением ключевой ставки.

Эксперт добавил, что санкции в отношении Московской биржи не окажут серьезного влияния на формирование курсов иностранных валют, так как имеется достаточное число инструментов межбанковского рынка для торговли валютой, на базе которых Банк России вполне может формировать рыночный курс валют по отношению к рублю.

По мнению эксперта, санкции и закрытие торгов на Московской бирже по доллару, евро, а затем и фунту не оказали серьезного влияния на валютообменные операции жителей наше страны. Курс доллара и евро в обменниках коммерческих банков остался на прежнем уровне. Кроме того, большая часть россиян не заметят каких-либо проблем, включая и приобретение валюты для поездок за рубеж на отдых. Также события вокруг Московской биржи не окажут влияния на отечественный экспорт.