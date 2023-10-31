Экономист Иванова-Швец назвала пособия, которые вырастут с 2024 года

С наступлением нового 2024 года в России будут проиндексированы некоторые социальные выплаты. Об этом напомнила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

В беседе с агентством «Прайм» эксперт рассказала, что в следующем году вырастут многие связанные с рождением и воспитанием детей пособия от государства.

«Сейчас мать, ухаживающая за ребенком в возрасте до полутора лет, получает 33 282 рубля. В будущем году максимальная планка увеличится до 49 123 рублей. В 2025-м — до 68 996 рублей», — отметила экономист.

Также с 2024 года будет проиндексирован и материнский капитал — на 44 тысячи рублей и на 58 тысяч на первого и второго ребенка соответственнно. Что до максимума по выплатам по беременности, то тут также будет увеличение: до 565 562 рублей в 2024-м году, а в 2025-м до 763 671 рублей.

Иванова-Швец добавила, что в нового года изменятся и условия получения пособий: выплаты можно будет получить даже при восстановлении на рабочем месте. Раньше такой возможности не было, заключила экономист.