Экономист Иванова-Швец рассказала, кому государство увеличит выплаты с 1 февраля

Начиная с 1 февраля государство станет ежегодно индексировать пособие по безработице. ГОб этом напомнила в беседе в агентством «Прайм» доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Как отметила экономист, в новой редакции российского закона «О занятости» , что вступил в силу с 1 января 2024 года, прописана ежегодная индексация, которая буде производится с учетом роста потребительских цен. Ранее такое не предусматривалось вовсе.

«Но стоит отметить, что пособие по безработице кратковременное в отличие от других социальных выплат. Его цель — поддержка граждан на период поиска работы или прохождения обучения», — рассказала Иванова-Швец.

Напомним, в настоящее время предельная величина пособия по безработице для россиян составляет — 12792 рубля в месяц.