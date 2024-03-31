Экономист Иванова-Швец рассказала, кому повысят зарплату в апреле

В России ряд категорий граждан станут получат повышенную зарплаты с апреля месяца, напомнила в беседе с РИА Новости доцент РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По словам экономиста, среди них медицинские работники из малых российских городов и сел. Они смогут уже 1 апреля получить повышенную заработную плату за март.

«Правительством принято решение о соцвыплатах медработникам, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах. Сумма зависит от численности проживающих в населенных пунктах. Россияне начнут получать такие выплаты за март с 1 апреля», — рассказал Иванова-Швец.

Собеседник агентства отметила, в городах до 100 000 человек врачи получат дополнительные 29 тыс руб, а средний медицинский персонал — по 13 тыс. В тех населенных пунктах, где население составляет меньше 50 000 человек, медработникам среднего звена будут положены зарплатные прибавки в 30 тыс руб ежемесячно, а врачам по 50 тыс.

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