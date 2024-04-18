Экономист Юденков считает, что государства-члены БРИКС опередили G7 по объему производства

Глава всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявил, что расширение БРИКС привело к росту доли объединения в мировом объеме производства. По словам экономиста Юрия Юденкова, рост доли БРИКС происходит не только за счет присоединения новых государств, а темпы роста в странах объединения выше, чем в G7. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что приличные темпы роста наблюдаются и в каждой стране-члене БРИКС по отдельности. Таким образом, у стран БРИКС уже больше одной трети мирового производства, а у G7 – меньше одной трети. Причина этого в том, что в первом случае это страны с растущими экономиками.

По мнению экономиста, БРИКС развивает экономические и финансовые механизмы, которые облегчают взаимодействие.

Он добавил, что имеется общий банк, была инициатива создания единой системы расчетов и замены SWIFT, также банк БРИКС стремится к тому, чтобы расчеты осуществлять в нацвалютах.