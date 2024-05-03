Экономист Юденков считает, что решение Вашингтона по российским активам напугало остальные страны G7

В одном из западных СМИ появилась публикация о том, что представители G7 в частном порядке признают, что больше не обсуждают вопрос полной конфискации российских активов, поскольку опасаются возмездия. По словам экономиста Юрия Юденкова, европейские страны-члены G7 показывают недоверие к Вашингтону. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что на деловой репутации Штатов уже сказалось желание перевести активы Центробанка РФ и российских кредитных организаций на финансирование Киева. Сам факт принятия конгрессом данного решения показал наплевательское отношение Вашингтона к международным договоренностям в области финансов.

По мнению эксперта, если они плюют на договоренность относительно счетов, то точно так же могут наплевательски отнестись к своим обязательствам по внешнему долгу, который сегодня составляет 34 трлн долларов. Поэтому данное решение послужило еще одним поводом недоверия к США.