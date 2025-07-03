В ХМАО начали съемки фильма со звездой «Реальных пацанов»

В Сургутском районе начались съемки короткометражного фильма «Вуся Вулаты», что в переводе с хантыйского означает «Здравствуйте». Как сообщает ugra-news.ru, в съемках участвует местный житель Семен Соловьев из поселка Белый Яр и профессиональная актриса Валентина Мазунина, известная по сериалу «Реальные пацаны» и «Елки новые».

Проект посвящен культуре коренных малочисленных народов Севера и призван познакомить молодежь с их традициями. Сюжет картины рассказывает о двух школьниках, которые по дороге на олимпиаду по краеведению остаются одни в тайге. Им предстоит не только выжить в дикой природе, но и познакомиться с культурой хантов благодаря встрече с девочкой Полиной. Создатели фильма рассчитывают, что проект поможет школьникам Югры лучше узнать край, в котором они живут.

«Мы провели социологический опрос на улицах города Сургута и в интернете. И выяснилось, к сожалению, что ребята не знают или знают совсем чуть-чуть о том, как вообще живут наши коренные народы. И это послужило толчком к созданию этого фильма», — отметила автор проекта «Вуся вулаты» Юлия Давыдова.

Семен Соловьев, впервые оказавшийся на профессиональной съемочной площадке, поделился впечатлениями от работы с Валентиной Мазуниной.

Съемки проходят в живописных местах Сургутского района, в окружении местной природы. Премьера фильма запланирована на осень этого года. Проект реализуется при поддержке региональных властей и может стать частью школьной программы по краеведению.

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