Политолог Иван Бирюлин прокомментировал для RuNews24.ru недавнее заявление президента Владимира Путина о характере отношений России с западными странами. По мнению эксперта, Москва окончательно пересмотрела свой подход к сотрудничеству с Западом.

Президент России отметил, что период односторонних уступок завершен и игра в одни ворота с Западом закончилась. РФ больше не позволит использовать российские ресурсы для собственного обогащения. Глава государства подчеркнул, что Россия достойно справляется с возросшими военными расходами, которые составляют 6,3% ВВП.

Эксперт Бирюлин объяснил, что текущая ситуация — результат системного кризиса доверия. Западные страны привыкли рассматривать Россию как источник дешевых ресурсов после развала СССР и до сих пор не могут смириться с изменением этой парадигмы.

«До сих пор не могут поверить, что время использования ресурсов нашей страны исключительно в интересах своего обогащения закончено! Наступила эпоха рационального прагматизма. Нет смысла отказываться от выгодного сотрудничества, нельзя давать делать из нас дураков», — прокомментировал политолог Иван Бирюлин.

Аналитик подчеркнул, что увеличение военных расходов России — вынужденная мера в ответ на наращивание военных бюджетов западных стран. При этом, по его мнению, Москва демонстрирует способность эффективно адаптироваться к новым экономическим реалиям, сохраняя социальную стабильность и темпы развития.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин завершил участие в форуме АСИ из-за звонка американского коллеги Дональда Трампа.