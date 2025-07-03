«Я воскрес»: Зубков из «Тайгана» заговорил после смертельной схватки со львом
Олег Зубков выписался из больницы после нападения льва в «Тайгане»
Фото: [unsplash.com]
Олег Зубков — владелец крымского парка «Тайган» покинул больницу после жестокого нападения льва и произнес первые слова на публике. Человек-лев заявил, что чувствует себя хорошо, но к большой пресс-конференции пока не готов. Об этом сообщает Mash.
Выздоровление идет семимильными шагами — так оценивают медики состояние 57-летнего директора парка после выписки из больницы. Зубков впервые публично высказался о пережитом, заявив коротко и емко: «Я воскрес».
Владелец «Тайгана» пережил настоящую драму — лев нанес ему серьезные ранения шеи и грудины, чуть не перекусив сонную артерию. Сотрудники парка решили не дожидаться скоррй и самостоятельно доставили пострадавшего в больницу Белогорска.
Олега Зубкова прооперировал краснодарский хирург Владимир Порханов, после чего его лечили в Симферополе и Краснодаре. После трехчасовой операции он находился в реанимации на ИВЛ, врачи давали осторожные прогнозы.
Сам Зубков пока отказывается от развернутых комментариев, обещая большую пресс-конференцию позже, когда наберется сил.
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