«Я воскрес»: Зубков из «Тайгана» заговорил после смертельной схватки со львом

Олег Зубков — владелец крымского парка «Тайган» покинул больницу после жестокого нападения льва и произнес первые слова на публике. Человек-лев заявил, что чувствует себя хорошо, но к большой пресс-конференции пока не готов. Об этом сообщает Mash.

Выздоровление идет семимильными шагами — так оценивают медики состояние 57-летнего директора парка после выписки из больницы. Зубков впервые публично высказался о пережитом, заявив коротко и емко: «Я воскрес».

Владелец «Тайгана» пережил настоящую драму — лев нанес ему серьезные ранения шеи и грудины, чуть не перекусив сонную артерию. Сотрудники парка решили не дожидаться скоррй и самостоятельно доставили пострадавшего в больницу Белогорска.

Олега Зубкова прооперировал краснодарский хирург Владимир Порханов, после чего его лечили в Симферополе и Краснодаре. После трехчасовой операции он находился в реанимации на ИВЛ, врачи давали осторожные прогнозы.

Сам Зубков пока отказывается от развернутых комментариев, обещая большую пресс-конференцию позже, когда наберется сил.

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