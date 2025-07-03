Азербайджанские журналисты Sputnik освобождены, россияне остаются под стражей

Азербайджанские власти освободили под подписку о невыезде пятерых местных сотрудников медиаагентства Sputnik, в то время как российские журналисты остаются под стражей. Об этом сообщают местные СМИ.

Из семи задержанных в редакции Sputnik Азербайджан сотрудников власти республики отпустили только тех, кто имеет азербайджанское гражданство. Остальные — глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов — по-прежнему находятся под арестом.

Задержания произошли 30 июня в ходе обыска в офисе российского медиаагентства в Баку. МВД Азербайджана подтвердило задержание нескольких человек в результате оперативно-разыскных мероприятий в офисе агентства Sputnik Азербайджан. По данным МВД, были задержаны семь сотрудников.

Российская сторона расценивает происходящее как давление на журналистов и призывает к освобождению всех сотрудников медиаагентства. Инцидент произошел на фоне охлаждения отношений между Москвой и Баку после недавних событий в Екатеринбурге, где погибли граждане Азербайджана.

Ранее мать арестованного в Баку россиянина рассказала о его поездке.