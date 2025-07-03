Пенсионерка сдала соседа полиции из-за обилия петрушки

В калмыцком городе Лагани 66-летняя местная жительница, присматривавшая за участком соседа, подняла тревогу, обнаружив вдоль забора «плантацию конопли». Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Shot.

Бдительная пенсионерка посчитала, что на участке растет конопля. В связи с этим она незамедлительно вызвала полицию, уверенная в своей правоте. Однако прибывшие на место оперативники установили, что растительность оказалась обычной огородной петрушкой.

Местные жители теперь шутят, что в Лагани введен особый контроль за огородными посадками. Однако сам пострадавший сосед относится к ситуации с пониманием — он признает, что его петрушка действительно разрослась необычайно буйно.

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