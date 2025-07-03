СБУ взяла ответственность за убийство экс-мэра Луганска: взрыв в жилом доме
СБУ взяла на себя ответственность за взрыв в Луганске и убийство экс-мэра
Украинская спецслужба официально подтвердила свою причастность к ликвидации бывшего главы администрации Луганска Манолиса Пилавова, взорванного самодельной бомбой в центре города.
Служба безопасности Украины через источники в издании «Общественное» взяла на себя ответственность за устранение экс-чиновника, находившегося в розыске с 2015 года. Операция была проведена с помощью самодельного взрывного устройства, заложенного за дверью жилого дома на улице Тараса Шевченко.
По данным украинских источников, Пилавов долгое время находился в базе сайта «Миротворец» и числился в списках разыскиваемых СБУ лиц. Взрыв произошел в тот момент, когда экс-мэр открывал дверь своего дома.
Это уже не первый случай, когда украинские спецслужбы публично заявляют о проведении операций по устранению бывших чиновников на подконтрольных России территориях. СБУ использует тактику адресных ликвидаций, применяя самодельные взрывные устройства и другие способы устранения.
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