Афиша мероприятий ко Дню любви, семьи и верности: куда сходить в Москве и Подмосковье с 5 по 8 июля

День семьи, любви и верности в 2025 году в Москве и Московской области будет отмечен яркими событиями. Хотя сам праздник приходится на 8 июля, мероприятия начнутся уже 5 числа. Подробнее о том, куда можно отправиться в выходные, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Мероприятия в столице

В столице подготовлено множество интересных событий. Музей-заповедник «Царицыно» предлагает разнообразную программу: с 5 по 8 июля здесь можно будет посетить концерты, интерактивные занятия, обучающие мастер-классы, кинопоказы и выставку «Семья — душа России», а также другие увлекательные мероприятия. Возрастное ограничение: 0+.

Государственный Дарвиновский музей 5 числа пригласит всех желающих на развлекательные игры, посвященные семейным отношениям в животном мире, а также на познавательную прогулку по экологической тропе. Вечером на крыше музея будет проходить концерт в формате открытого микрофона. Возрастное ограничение: 6+.

В усадьбе Кусково в тот же день состоится семинар-тренинг «Семейный диалог: искусство слышать и понимать близких», а также музыкально-поэтическая программа с произведениями различных авторов и эпохи. Возрастное ограничение: 0+.

Сад имени Н.Э. Баумана 5 и 6 июля превратится в площадку для фестиваля «Город неравнодушных», где гости смогут участвовать в творческих мастерских, делать памятные снимки в созданных фотозонах и посещать благотворительную ярмарку. Возрастное ограничение: 0+.

В Доме Гоголя 8 июля запланирована виртуальная экскурсия, посвященная истории древнего города Мурома, который тесно связан с основами праздника. Возрастное ограничение: 6+.

В Доме культуры «Пересвет» пройдет увлекательный литературный квиз, на котором участники будут отвечать на вопросы о семьях Ростовых, Обломовых, Лариных и других героях, а также обсудят семейные ценности, глубоко отраженные в произведениях русской классической литературы. Возрастное ограничение: 6+.

В сети кинотеатров «Москино» зрителей ждут бесплатные кинопоказы, где можно будет увидеть, например, анимационный фильм «Сказ о Петре и Февронии». Возрастное ограничение: 6+.

Фото: [ медиасток.рф ]

Филиал усадьбы Деда Мороза, находящийся в живописном ландшафтном парке «Митино», приглашает маленьких москвичей на занятия по робототехнике. Дети смогут создать и запрограммировать собственного механического помощника. А для любителей рукоделия организованы мастер-классы по изготовлению оригинальных поделок. Возрастное ограничение: 0+.

В Музее космонавтики посетителей ожидают уроки рисования под названием «МКС: моя космическая семья», на которых каждый сможет изобразить своих близких в образе космических туристов. Возрастное ограничение: 6+.

Праздничные мероприятия в Подмосковье

На Мясиной горе в Звенигороде 5 июля развернется яркая праздничная программа. Гостей порадуют выступления местных талантов, зажигательной казачьей группы «Талан» и виртуоза игры на гуслях Егора Стрельникова. У посетителей будет возможность насладиться интерактивным шоу, участвовать в мастер-классах, традиционных играх и молодецких состязаниях. Вкуснейшие шашлыки, пироги и чай из самовара создадут особую атмосферу праздника. Мероприятие начнется в 17:00, вход свободный для всех желающих. Возрастное ограничение: 0+.

В парке «200 лет Егорьевску» с 11:00 состоится выставка репродукций работ Игоря Грабаря «Просторы моей Родины», а также будут организованы фотозоны и различные анимационные и концертные программы для детей. На арт-поляне «Мы семья» пройдут совместные творческие занятия, местные музыкальные коллективы создадут живую атмосферу, а аниматоры проведут множество увлекательных игр и конкурсов. Психолог из центра «Маяк» организует беседу о важности сохранения семейных ценностей. Возрастное ограничение: 0+.

На Васильковом озере в Кашире 5 и 6 июля запланированы мероприятия, ориентированные на многодетные семьи и другие группы населения. Гостей ждут увлекательные концертные программы в русском народном стиле с выступлениями фольклорных коллективов и мастер-классами по народным танцам. Возрастное ограничение: 0+.

В Иоанно-Златоустовском храме 5 июля в Козино состоится фестиваль народного творчества «Два крыла», который включает в себя концерт под открытым небом, фольклорную программу, развлекательные аттракционы и мастер-классы для детей. Начало в 12:00. Возрастное ограничение: 0+.

Фото: [ медиасток.рф ]

Дом культуры «Луч» приглашает 6 июля на мероприятие «День Петра и Февронии: история вечной любви» с мастер-классами, концертом и выступлениями различных творческих коллективов. Начало в 12:00. Возрастное ограничение: 0+.

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