Замглавы Подольска проконтролировала ход благоустройства в микрорайоне Северный

Исполнительный секретарь Подольского отделения партии «Единая Россия», заместитель главы Подольска Ольга Шашкова провела мониторинг благоустройства в микрорайоне Северный в рамках партийного проекта «Городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

В рейде также приняли участие депутат фракции «Единая Россия» в Подольском городском совете Денис Бесогонов и представители управляющих организаций. Они оценили соблюдение графика уборки дворов и подъездов, своевременность покоса травы и обрезки зеленых насаждений. Кроме того, в ходе мониторинга участники проверили состояние малых архитектурных форм (скамейки, урны) и оценили безопасность детских и спортивных площадок.

«Особое внимание уделено зонам отдыха — в летний период дети должны проводить время на современных и безопасных площадках. Все выявленные недочеты взяты на контроль партийного проекта „Городская среда“», — отметила Ольга Шашкова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.