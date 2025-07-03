Эксперт предупредил об опасности шуток над мошенниками

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предостерег граждан от опасной практики развлечений с телефонными мошенниками. В интервью RT он объяснил , почему издевка над мошенниками может обернуться серьезными последствиями.

Как напомнил эксперт, сейчас технологии позволяют мошенникам создать дипфейк — точную цифровую копию голоса — всего за 20-25 секунд записи. Этого достаточно, чтобы воспроизвести манеру речи, интонации и эмоциональные реакции. Полученный голосовой шаблон злоумышленники используют для звонков родственникам и знакомым жертвы с просьбами о срочной финансовой помощи. Могут применить эту хитрость и для мести.

Разозленные насмешками, как отметил Соловьев, аферисты могут передать номер телефона в другие преступные группы или начать угрожать. Известны случаи, когда злоумышленники заявляли о слежке и запугивали жертв, пытаясь таким образом наказать их за дерзость.

Соловьев подчеркивает: единственная правильная стратегия при звонке мошенников — немедленно прекратить разговор. Любое продолжение беседы, даже с целью раскрыть негодяя, повышает риски стать жертвой более изощренного обмана или мести.

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