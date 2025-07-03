Мужчина жил с трупом возлюбленной три недели в Санкт-Петербурге

В Северной столице мужчина признался в преступлении после того, как провел три недели в квартире с трупом своей девушки. Информацию об этом предоставила объединенная пресс-служба городских судов, передает «Лента.ру».

Подозреваемому предъявлены обвинения по статье 105 УК РФ (убийство) и пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (хищение средств с банковского счета). Обвиняемый отказался предоставлять какие-либо показания.

Согласно материалам следствия, вечером 30 декабря 2024 года мужчина нанес своей 28-летней подруге три удара молотком по голове, после чего задушил ее. Он не стал обращаться в правоохранительные органы или вызывать скорую помощь, а оставил тело в квартире, где продолжал жить.

Кроме того, установлено, что мужчина отправлял сообщения родственникам девушки с ее телефона и оплачивал различные счета, потратив таким образом более 14 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали 23-летнюю россиянку, готовившую теракт по заданию Киева.