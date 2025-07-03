Россияне снизили интерес к поездкам в Азербайджан после задержаний

После инцидентов с задержанием российских граждан в Азербайджане наблюдается значительное падение интереса россиян к туристическим поездкам в данное государство. Об этом сообщил портал TourDom, ссылаясь на заявление Любови Ворониной, занимающей руководящую должность в сфере международных проектов.

Несмотря на отсутствие отмен уже забронированных туров, эксперт отмечает, что число запросов, касающихся поездок в эту страну, сократилось на 30% в течение последней недели.

В качестве возможной причины снижения интереса к Азербайджану представитель портала выдвигает гипотезу о переключении внимания туристов на Грузию, что обусловлено текущей ситуацией в Азербайджане.

Ранее на Западе заявили, что конфликт Азербайджана и России серьезно повлияет на Кавказ.