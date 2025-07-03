Китайский хоккейный клуб переезжает в Петербург

Фото: [ Кубок Олимпийского чемпиона по хоккею В. И. Шалимова в Мытищах/Медиасток.рф ]

Пекинский «Куньлунь Ред Стар» в новом сезоне будет принимать соперников на питерской «СКА Арене» — самой вместительной крытой хоккейной площадке в мире. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейной лиги.

Континентальная хоккейная лига официально подтвердила смену домашней арены китайского клуба. Команда, которая последние несколько лет базировалась в подмосковных Мытищах, теперь обосновалась в культурной столице России.

«СКА Арена» — настоящая жемчужина российского хоккея. Открытая в ноябре 2023 года, она дважды побила мировой рекорд посещаемости крытых хоккейных матчей, собирая почти 24 тысячи болельщиков. Для сравнения: это больше, чем вмещают многие футбольные стадионы.

Парадокс ситуации в том, что сам петербургский СКА, ради которого и строилась арена, в предстоящем сезоне вернется в старый «Ледовый дворец» вместимостью всего 12 тысяч мест. Получается, что китайцы будут играть в более престижных условиях, чем хозяева города.

Для «Куньлуня» это уже не первый переезд в России. Клуб с пропиской в Пекине кочует по российским аренам с момента вступления в КХЛ, так и не сумев закрепиться на родине из-за слабого интереса китайских болельщиков к хоккею.

Ранее лидер «Трактора» подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс».