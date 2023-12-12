Экономист Юденков спрогнозировал возможные изменения ключевой ставки в России

Из-за роста инфляции аналитики предполагают очередное повышение ключевой ставки Банка России. Экономист Юрий Юденков рассказал, какова вероятность этого и к чему приведет такое решение. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, спрогнозировать рост ключевой ставки на данный момент весьма сложно, это может сделать лишь Центробанк.

Эксперт уточнил, что вероятность повышения ставки до 15,5% наиболее точна.

По его мнению, в случае ее роста объем кредитов среди малых и средних предприятий в разы уменьшится.