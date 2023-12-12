Экономист Юденков спрогнозировал возможные изменения ключевой ставки в России
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Из-за роста инфляции аналитики предполагают очередное повышение ключевой ставки Банка России. Экономист Юрий Юденков рассказал, какова вероятность этого и к чему приведет такое решение. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, спрогнозировать рост ключевой ставки на данный момент весьма сложно, это может сделать лишь Центробанк.
Эксперт уточнил, что вероятность повышения ставки до 15,5% наиболее точна.
По его мнению, в случае ее роста объем кредитов среди малых и средних предприятий в разы уменьшится.