Экономист Капелюшников считает, что в России больше некого нанимать на работу

Безработица в нашей стране находится на исторически минимальном уровне, тем не менее одновременно с этим фиксируется серьезная нехватка рабочей силы и рекордный уровень вакансий. По словам замдиректора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислава Капелюшникова, такая ситуация в перспективе может привести к серьезному замедлению экономического роста нашей страны. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что на данный момент в нашей стране нельзя выделить конкретные профессии, востребованные больше остальных, так как нехватка рабочей силы есть практически во всех хозяйственных сферах. Так, профессии в любых сферах востребованы намного больше, чем четыре года назад.

По мнению эксперта, дефицит рабочей силы связан с несколькими причинами: кризис вследствие пандемии коронавирусной инфекции и локдаунов, релокация, мобилизация и санкционный кризис.

Он отметил, что в настоящее время основным вызовом для отечественного рынка труда является острый дефицит рабочих рук, который предприятия никак не могут покрыть.

Экономист пояснил, что единственным потенциальным источником трудовой силы у российской экономики являются мигранты, тем не менее они подходят не для всех отраслей и не для всех профессий.