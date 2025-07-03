ВСУ предсказали жесткий разгром из-за приостановки помощи от США

Военный эксперт Александр Перенджиев в беседе с Инфо24 заявил , что украинская армия потерпит крах из-за приостановки военной помощи со стороны США.

Временная приостановка поставок американских ракет и боеприпасов Украине не приведет к немедленному ослаблению ВСУ. Вашингтон, как известно, намерен прекратить на несколько месяцев передачу Киеву ракет для ЗРК Patriot, 155-мм снарядов и управляемых реактивных боеприпасов GMLRS. По словам эксперта, это сильно пошатнет боевые способности украинской стороны.

«Украина начнет остро ощущать нехватку ракет и боеприпасов осенью. То есть в летний период Киев сможет закрыть потребности ВСУ за счет своих запасов и поставок от европейских союзников, но надолго их не хватит», — подчеркнул эксперт.

Критический дефицит боеприпасов, по оценкам эксперта, наступит в сентябре. Летом у противника еще могут быть резервы.

Эксперт не исключил, что США возобновят поставки именно в момент, когда украинские арсеналы окажутся на грани истощения. Такая тактика позволит Вашингтону сохранить контроль над ситуацией, не допуская при этом резкого изменения баланса сил на фронте.

Ранее в Пентагоне прокомментировали приостановку поставок части вооружения ВСУ.