Дело о реабилитации нацизма возбудили после песни про Бандеру, что исполнили выпускники в Тольятти

Ученики тольяттинской гимназии, которые исполнили песню о Степане Бандере, выразили сожаление о своем поступке. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте учебного заведения.

В последнее время в различных каналах в Telegram распространяется видео, на котором выпускники школы исполняют песню, посвященную Степану Бандере. В связи с этим Следственный комитет начал расследование по факту реабилитации нацизма.

«Зная о глубоком раскаянии всех выпускников (…), мы убеждены, что они на всю жизнь запомнят полученный урок и никогда не повторят подобного впредь», — указано в заявлении учебного заведения.

Выясняется, что молодые люди не обратили внимания на песню, но остановили своего товарища, который ее исполнял.

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