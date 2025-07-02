Помилованный Тихановский пообещал, что свергнет Лукашенко через три недели, и попросил денег

Недавно освобожденный из заключения в Республике Беларусь Сергей Тихановский, который ранее был осужден за призывы к свержению власти, вышел на связь из Европы и обратился к гражданам своей страны с призывом снова выйти на улицы, чтобы свергнуть режим Лукашенко.

В своем аккаунте в социальных сетях он с пафосом и помпой заявил, что лично нанесет сокрушительный удар по режиму Лукашенко и сокрушит его. Он даже назвал дату контрнаступления — через три недели.

Однако, как заявил Тихановский в конце своей эмоциональной речи, для этого ему требуется внушительная сумма — целых 200 тысяч евро. По его мнению, это не такие уж большие деньги! Поэтому он обратился с просьбой — помогите деньгами.

Ранее Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь, прокомментировал видеозапись, на которой запечатлён плачущий Сергей Тихановский. В ответ на заявления помилованных осужденных о применении к ним насилия и пыток в местах лишения свободы, глава государства опроверг эти утверждения. Правда, напомнил, что тюрьмы — не курорт.