В Харьковской области спустя полтора года споров снесли бюст Пушкина

В городе Берестин Харьковской области демонтировали памятник, посвящённый великому русскому поэту Александру Пушкину, который ранее был установлен рядом с бюстом украинского поэта Тараса Шевченко. Об этом стало известно из сообщения украинского телеканала «Общественное» со ссылкой на главу местного горсовета Светлану Кривенко.

В сообщении говорится, что местные власти более полутора лет ожидали от Министерства культуры и информационной политики Украины разрешения на снос памятника архитектуры. Памятник располагался рядом с бюстом Шевченко, который стоял возле библиотеки Берестинского городского совета. Ранее в здании располагалась районная библиотека.

Кривенко утверждает, что памятник не подлежит уничтожению, поскольку представляет собой «ценный объект».

«Этот памятник будет на хранении, а дальше уже будет приниматься решение, что делать с памятниками (российскому революционеру Владимиру) Ленину, Пушкину», — сказала он.

Кривенко также сообщила, что вопрос о замене памятника Пушкину будет вынесен на обсуждение общественности. Предполагается, что новый монумент будет посвящен кому-то из героев современности.

Ранее сообщалось, что в Одессе постамент снесенного памятника Екатерине II раскрасили в цвета флага России.