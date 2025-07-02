Дуда объявил 11 июля днем памяти жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА в годы Второй мировой войны

Глава польского государства Анджей Дуда утвердил закон, который устанавливает 11 июля как национальный день памяти поляков, ставших жертвами геноцида, организованного ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, деятельность которых запрещена в Российской Федерации) на восточных территориях Второй Польской Республики (1918–1945).

В среду, 2 июля, на сайте администрации президента Польши было опубликовано заявление, в котором говорится о следующем.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его целью было придать этой памятной дате, которая была установлена в 2016 году, статус государственного праздника.

Однако, несмотря на это, 11 июля не станет выходным днем в Польше.

«2 июля 2025 года президент Республики Польша Анджей Дуда подписал закон от 4 июня 2025 года об установлении 11 июля Национальным днем памяти поляков — жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики», — приводится в сообщении.

5 июня Сейм, нижняя палата парламента Польши, принял решение в пользу соответствующей инициативы, предложенной Польской крестьянской партией.

Ранее в Польше обвинили Украину в боязни распространения правды о Волынской резне.