Эксперты пояснили, как спонтанный отпуск спасет нервы и кошелек

Планировать отпуск за месяцы — вчерашний день. Авторы Кристи Роу-Оуэн и Тесс Казенофф предлагают революционный подход: спонтанные путешествия без маршрутов и must-see списков, то есть они представили манифест свободы для семей и одиночек. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Отмечается, что необходимо включать так называемую финансовую алхимию: стартовать не с направления, а с горящих билетов, выбирать страны «королевства доллара»: Таиланд, Мексика, Аргентина, учитывать окупаемость миль: перелет и отель за бонусы. Немаловажна и психология легкости: наличие рюкзака-спасителя с едой, аптечкой, что экономит до ста долларов в день, выбирать ужин в номере вместо ресторана, а также иметь четкие ожидания для детей.

Поясняется, что в итоге спонтанность позволит увидеть открытия вместо галочек, также вылет из соседнего города сэкономит и добавит новый город в копилку. Единственное, что нельзя бронировать в последний момент, — это страховка.

Уточняется, что хаотичные поездки учат системности, приводят к перезагрузке ценностей и являются тестом на прочность. Однако метод подходит лишь тем, кто готов к непредсказуемости, а для остальных это билет в тревожность.

Ранее эксперт назвала безопасные альтернативы поездкам на Ближний Восток.