Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль под Белгородом: ранены двое

Вечером среды, 2 июля, украинский беспилотник атаковал Белгородскую область. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, украинский FPV-дрон атаковал автомобиль в районе села Чайки, что в Белгородском районе. В результате происшествия пострадали два человека: у женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, слепое осколочное ранение спины и баротравму, у мужчины – баротравму. Он отказался от госпитализации после осмотра врачей, а женщину доставили в больницу.

Также уточняется, что автомобиль вспыхнул в результате происшествия, но его оперативно ликвидировали сотрудники МЧС.

Напомним, ранее стало известно, в Крыму уничтожили восемь украинских беспилотников за час.