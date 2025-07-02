Офисная магия: сотрудницу ГБУ обвинили в пугающих ритуалах изгнания на работе

В волгоградском государственном бюджетном учреждении (ГБУ) произошел скандал между сотрудницами, одна из которых обвинила другую в поклонении сатане. Об этом пишет V1.Ru.

Как заявляют в одном из ГБУ Волгограда, сотрудницы «закусились» из-за оккультных практик на рабочем месте. Работница Жанна заявила, что ее коллега проводит странные ритуалы, оставляя на столе кресты из соли и конфеты. При этом предметы были расположены особым образом, образуя словно «защищенный» солевой круг с крестом.

Коллега, по словам женщины, ранее демонстрировала интерес к оккультизму. У нее висел портрет Сатаны в рамке. Дальнейшая реакция была резкой: соль смели веником прямо в мусорное ведро «виновной».

«Знаю, что сделала это именно она. Мы вместе сидим уже год, и у нас бывают конфликты. Когда я только сюда заехала, у нее весел портрет Сатаны на стене. Прямо в рамке. Она повернута на оккультизме, возможно, даже в секте состоит», — заподозрила женщина.

Однако директор учреждения видит ситуацию иначе. По его словам, Жанна сама провоцирует конфликты: недавно ударила коллегу стулом, а теперь, возможно, инсценирует мистическую провокацию. При этом ее рабочий стол увешан иконами, а новые сотрудники получают от нее загадочные фото. Впрочем, как отметил собеседник, открытых конфликтов между женщинами давно не было.

Ранее сообщалось, что жительница Приморья стала жертвой «ясновидящей».