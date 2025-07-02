В Татарстане мигрант с криками «Аллах Акбар» напал на пенсионера, а после выпрыгнул из окна

В городе Набережные Челны в республике Татарстан мужчина с бородой пытался войти в подъезд. Он обратился к пожилому человеку, сидящему на скамейке, с просьбой открыть дверь. Об этом сообщает Телеграм-канал Readovka, ссылаясь на местных жителей.

По информации, после того как пожилой мужчина не открыл дверь, агрессивный человек напал на него и начал душить, выкрикивая «Аллах Акбар».

После того как мигрант совершил нападение на мирного жителя, ему удалось незаметно проникнуть в подъезд вслед за девушкой. Затем он поднялся на этаж и выпрыгнул из окна.

Со слов очевидцев, этот человек не был им знаком. В настоящее время заявление передано в правоохранительные органы, проводится проверка.

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