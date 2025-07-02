Технолог Юрова назвала способы разработки стандартов заменителей грудного молока

26 июня на Форуме регионов России и Белоруссии Росстандарт и Госстандарт РБ подписали соглашение о совместной разработке ГОСТов на детское питание. Цель — создание единых требований к безопасности и составу продуктов для детей на пространстве ЕАЭС. По словам технолога молочной продукции Елены Юровой, производители скрывают рецептуру под видом коммерческой тайны: соотношение функциональных компонентов, тип белка — всегда ноу-хау. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что основное внимание будет сфокусировано на компонентах. Так, новые стандарты установят требования к ключевым ингредиентам — изолятам молочного белка и мицеллярному казеину, известному как основа смесей. Таким образом, главная задача — регулировать качество сырья, ввозимого в Россию, а не готовых смесей.

По мнению эксперта, в итоге это приведет к перезагрузке рынка. Во-первых, технологический барьер для недобросовестных поставщиков: под видом «премиальных» компонентов нельзя будет ввозить низкокачественные аналоги. Во-вторых, локальные производители получат преимущество за счет прозрачности цепочек поставок. В-третьих, адаптация иностранных компаний к новым ГОСТам займет до двух лет.

Она резюмировала, что в итоге стандарты гарантируют, что в смесях не будет непроверенных компонентов (например, дешевых растительных жиров вместо молочных). Помимо этого, российские НИИ получат заказы на разработку референс-методов анализа состава. Таким образом, прозрачность состава станет нормой, даже без раскрытия полных рецептур. Новые ГОСТы — шаг к созданию общего рынка безопасного детского питания России и Белоруссии. Главный выигрыш — доверие родителей, но производителям придется инвестировать в открытость.

Ранее агропромышленник Матвеев оценил разработку новых ГОСТов на детское питание.