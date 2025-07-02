Задержание молодого россиянина в Азербайджане сравнили с похищением

Задержание российского туриста Ильи Безуглова в Баку его девушка сравнила с похищением. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Mash.

По словам девушки, пара приехала в Азербайджан на отдых, когда ночью 1 июля произошел инцидент. В 3:45 Безуглов отправил сообщение, что находится во дворе с полицейскими, но девушка в этот момент спала. Утром она увидела дома бардак, а также не поняла, куда пропал молодой человек.

Позже девушка увидела возлюбленного по государственному телевидению Азербайджана в числе других задержанных россиян. При этом, по ее словам, телефон Безуглова нашли в полицейском участке, а сам он сейчас содержится в СИЗО.

Девушка предполагает, что поводом для задержания могла стать информация, полученная через местный МФЦ. Точные причины ареста пока не раскрываются. Ситуация вызывает у россиянки вопросы, учитывая, что изначально пара находилась в стране в качестве туристов: оба работали удаленно и могли позволить себе длительный отдых.

Ранее мать арестованного в Баку россиянина рассказала о цели его поездки в Азербайджан.