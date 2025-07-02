В Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном киевскому режиму Херсоне раздаются звуки взрывов, сообщил украинский телеканал «Общественное». Других подробностей источник не приводит.

Накануне жители Житомира сообщали о громких взрывах, которые были слышны в городе. По некоторым данным, после них произошел пожар на автозаправочной станции (АЗС), по другой информации — взрыв произошел на военном складе.

Херсонская область расположена в нижнем течении реки Днепр. Этот регион стал частью России после проведения референдума в сентябре 2022 года.

В настоящее время под контролем российской армии находится около 75% Херсонской области. Город Херсон и часть правого берега Днепра остаются в руках украинских вооруженных сил.

ВС РФ регулярно наносят удары по критической инфраструктуре Украины с октября 2022 года. Такие шаги стали ответом на террористические акты, которые Киев пытался устроить на российской территории.

Ранее сообщалось, что в ЛНР перехватили дальнобойные ракеты ВСУ.