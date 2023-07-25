Экономист Карнова перечислила способы использования цифрового рубля жителями РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о правовом статусе цифрового рубля, он вступит в силу с 1 августа. Оператором платформы для проведения операций с данной финансовой формой станет Банк России. Экономический обозреватель Наталья Карнова пояснила, что пилотный проект по внедрению цифрового рубля первоначально запустят в нескольких банках. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она отметила, что это касается Сбербанка и ряда других госбанков.

По мнению экономиста, цифровой рубль является особой формой денег, которые не станут лежать на счетах в определенных банках, не понадобится открывать одновременно несколько счетов.

Она пояснила, что также при операциях с цифровым рублем нет необходимости платить комиссии банкам, однако область использования цифрового рубля будет ограниченной.