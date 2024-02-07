Экономист Катасонов считает, что ведущий китайский банк остановил расчеты с Москвой из-за страха санкций
Фото: [pxhere.com]
По словам экономиста Валентина Катасонова, китайский банк Chouzhou Commercial Bank прекратил вести расчеты с клиентами из России в связи с страхом вторичных санкций. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он добавил, что крупные китайские банки и компании реагируют на антироссийские санкции, поскольку для них американский рынок намного важнее, чем наш.
По мнению эксперта, не стоит забывать, что и турецкие банки заявили о прекращении связей с Россией.