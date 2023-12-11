Экономист Катасонов считает повышенный МРОТ по Москве полным беззаконием
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Минимальный размер оплаты труда в Москве в следующем году поднимут до 29 389 рублей, этот показатель превысит в полтора раза общероссийский. Экономист Валентин Катасонов дал оценку такому разрыву. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По его словам, это откровенно вредительская мера, поскольку отсылает к пониманию дробления страны, действия каких-то закулисных раскольников.
Эксперт добавил, что факт показателя МРОТ по столице факт должен заинтересовать прокуратуру, поскольку Конституция РФ запрещает подобную дифференциацию.