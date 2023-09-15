Экономист Катасонов считает убийственной новую ключевую ставку Центробанка России

Банком России принято решение повысить ключевую ставку с 12 до 13% годовых. Бывший завкафедрой международных валютно-кредитных отношений МГИМО Валентин Катасонов рассказал, к каким последствиям могут привести такие действия. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, такая ставка является убийственной для развития экономики, и такое решение принято без участия политического руководства России.

Экономист добавил, что российская экономика является парализованной около месяца, ей даже санкции Запада не принесли столько вреда.