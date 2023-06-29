Экономист Клепач назвал пути возможного роста экономики РФ

По словам главного экономиста ВЭБа Андрея Клепача, экономика нашей страны имеет способность демонстрировать рост в 3,5–4,5% каждый год. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что консервативные прогнозы обычно предполагают рост экономики примерно в 2%, а причиной этого называют ограничение возможностей по увеличению экспорта углеводородов, металлов и леса.

По мнению экономиста, рост от 3,5% требует от российской экономики перестройки денежно-кредитной политики и нового проектного подхода.