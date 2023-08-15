Экономист Колташов перечислил категории людей, находящихся в группе риска из-за повышения ключевой ставки

Центробанком РФ в рамках внепланового заседания ключевая ставка повышена с 8,5% до 12%. Экономист Василий Колташов рассказал, каким образом данное решение регулятора отразится на жизни россиян. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, подорожают депозиты и кредиты.

Эксперт отметил, что это создаст сложности для МСП, имеющих ипотечный кредит.

По его мнению, в свою очередь будет давление на завышенные цены на рынке недвижимости, это благоприятным образом скажется на тех, кто планирует вносить первоначальный взнос.

Колташов подчеркнул, что на курсе российской валюты рост ключевой ставки не отразится.