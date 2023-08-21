Экономист Колташов перечислил условия падения доллара до 70 рублей

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, каждый пятый житель РФ наблюдает за курсом рубля, а большая часть думают, что через год американская валюта станет стоить 97 рублей. Экономист Василий Колташов рассказал о перспективах российской валюты через год. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, в данном случае ведущую роль играют выручка отечественных экспортеров от мировой торговли и политика Минфина России и Центробанка РФ.

Эксперт отметил, что рубль в настоящее время зависит от рыночного процесса и отсутствие требований государства от экспортеров продажи валютной выручки. В первом случае есть шанс у доллара в следующем году упасть до 70 рублей.