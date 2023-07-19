Экономист Колташов рассказал о болезненном эффекте падения курса российской валюты

Ослабление курса российской валюты сегодня является одной из наиболее животрепещущих тем. Экономист Василий Колташов пояснил причины таких процессов на финансовом рынке и последствия падения курса российской валюты относительно жизни россиян. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, ослабление курса отечественной валюты является итогом консенсуса администраторов и крупных экспортеров.

Он отметил, что это неизбежно приводит к росту цен, прежде всего импортных товаров. Нельзя исключать и рост стоимости продуктов питания.

По мнению эксперта, кабмином могут быть приняты меры по сдерживанию роста цен на фоне большого урожая.