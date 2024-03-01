Экономист Колташов считает, что российские миллиардеры наживаются на слабой нацвалюте и обнищании населения

По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, отечественные миллиардеры стали еще богаче. По словам экономиста Василия Колташова, причина этого в том, что некоторые «прошаренные толстосумы» просто вывели собственные активы из нашей страны. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что из вложений бизнесменов в западных странах продолжают надуваться пузыри, поэтому состояние их формально увеличивается.

По мнению эксперта, политика Центробанка РФ не препятствовала выводу капиталов за пределы России, и этим воспользовались ушлые миллиардеры. В связи с этим ряд богатейших людей нашей страны могли сыграть против рубля.

Он подчеркнул, что все эти факторы привели к тому, что имущественное расслоение населения России неуклонно расширяется.