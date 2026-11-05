«Тревожные звоночки старения»: названы 5 признаков для визита к врачу

Медленная и неуверенная походка, снижение веса, нарушения памяти, зрения и слуха могут указывать на процессы старения и требуют консультации специалиста. Об этом в интервью РИА Новости сообщила директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Ольга Ткачева.

«Когда вы видите, что человек стал медленнее ходить, что он стал падать, походка стала неуверенной, снизился вес, появились нарушения памяти, зрения и слуха. Вот в этом случае надо уже обязательно обращаться к специалисту», — заявила Ткачева.

Она отметила, что диспансеризация позволяет выявлять факторы риска и диагностировать заболевания на ранней стадии. Центры здорового долголетия, создаваемые в стране, работают с предрисками, когда изменения уже начались, но болезнь еще не развилась. Центры здорового долголетия, продолжила она, идут еще на шаг раньше и помогают обнаружить предриски. Такой подход дает возможность не только предупреждать болезни, но и влиять на траекторию старения, заключила Ткачева.

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