Россия в минувшие полгода приняла на 50 тыс. мигрантов меньше, чем за аналогичный период 2022 года. По словам экономиста Василия Колташова, отток мигрантов имеет прямую связь с падением курса российской валюты. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что эта ситуация временна, и в дальнейшем произойдет рост потока.

По мнению эксперта, поток станет иметь семейный характер. Это показывает пример коллапса рубля девять лет назад, после чего они активно покидали Россию, а позже вернулись, поскольку следом произошло и падение национальных валют.

Он добавил, что в будущем российская валют станет укрепляться, хотя и небыстро, поэтому для многих мигрантов наша страна станет спасением.