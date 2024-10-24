Экономист Колташов спрогнозировал повышение ставки Центробанком РФ на ближайшем заседании до 20%

По словам экономиста Василия Колташова, жесткая денежно-кредитная политика Банка России продержится еще полтора-два года: до завершения спецоперации и кризиса в отношениях с Западом, однако резко снизить ключевую ставку Центробанк РФ не сможет, это станет происходить постепенно. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что финансовый регулятор на предстоящем заседании поднимет ключевую ставку до 20%, однако к ощутимому замедлению инфляции это сразу не приведет. К тому же позже Банк России может поднять ключевую ставку до еще больших значений, тем не менее пределом на сегодняшний день является отметка в 22%.

По мнению эксперта, при этом рассчитывать на смягчение кредитно-денежной политики пока не приходится. После окончания спецоперации будет виден плавный переход, поскольку международный конфликт даже с избранием Трампа президентом никуда не исчезнет. Таким образом, напряжение останется, останется ситуация серьезной борьбы. И Москва не сможет быстро перестроиться в плане уменьшения издержек при поставках своей экспортной продукции на новые направления. Таким образом, сверхвысокая ставка Банка России надолго, не менее чем на полтора года.

Он добавил, что при этом, если национальная валюта претерпит новое сильное ослабление, это разгонит инфляцию, для ограничения которой Центробанк РФ может вновь прибегнуть к повышению учетной ставки.

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ 25 октября может повысить ставку до рекордных 20%.