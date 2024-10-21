РБК: Центробанк 25 октября может повысить ставку до рекордных 20%

На заседании Банка России, что пройдет 25 октября, регулятор рассмотрит несколько вариантов изменения ключевой ставки, повысив ее минимум до 20%. Об этом передает РБК со ссылкой на участников консенсус-прогноза.

По мнению аналитиков, повышение до 20% может стать рекордным значением для отечественного рынка с февраля 2022 года.

«Совет директоров Банка России на заседании 25 октября повысит ключевую ставку с 19% до 20%, считают большинство участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупных российских банков и инвестиционных компаний», — приводится в публикации.

Отмечается, что 24 из 30 опрошенных РБК экспертов ожидают увеличения ключевой ставки на 100 базисных пунктов. Еще шесть экспертов говорят о 200 базисных пунктах, что спровоцирует ее повышение и вовсе до 21%. Вероятность увеличения ставки до 22% спрогнозировал главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах, добавив при этом, что данный сценарий все же маловероятен.

Ранее эксперт Каминский перечислил способы отражения на криптовалюте ее регулирования Центробанком РФ.